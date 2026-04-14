Destacada participación de la Escuela Municipal de “ParaKarate en el torneo Nacional Copa Atlántico

Con la participación de 24 provincias y más de 540 competidores, se desarrolló a cabo el 44° Torneo Nacional Copa Atlántico en la ciudad de Mar del Plata, donde participó la Escuela Municipal de Para Karate, coordinada por el Sensei Juan Carlos Rotela, quien agradeció a la Gestion de Gobierno Municipal por el acompañamiento y apoyo a la disciplina.

👏La Asociación de Karate-Do Shotokan de Coronel Suárez estuvo representada por los Dojos Empi (Sensei Juan Carlos Rotela), Club El Progreso (Instructor Bautista Holzmann), Villa La Arcadia y Sierra de Ventana (Instructor Martín Fernández), contando además con la presencia del Sensei Miguel de Victoria como árbitro de la asociación.

Los resultados reflejan el gran nivel de los representantes suarenses:

🥇 Medallas de Oro: Nahuel Sieben (Club El Progreso); Blas Rotela (Para-karate – Dojo Empi) y Nahuel Pereyra (Para-karate – Dojo Empi)

🥈 Medallas de Plata: Ignacio Magariños (Dojo Empi); Paula Rudy (Para-karate – Dojo Empi); Franco Arduin (Para-karate – Dojo Empi) y Kenay Sánchez (Para-karate – Dojo Empi)

🥉 Medallas de Bronce: Alma Herlein (Dojo Empi); Ana Kopelson (Dojo Empi) y Joaquín Magariños (Para-karate – Dojo Empi)

🏆Además, se destacó la participación de Emilio Fernández, Teo Ferreyra y Lucrecia Ferreyra, quienes demostraron un gran nivel competitivo, aunque no lograron subirse al podio.