Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Patín, a cargo de la profesora Luján Diel. Desde los 3 años podés iniciarte en esta hermosa disciplina y disfrutar del patinaje artístico en un espacio recreativo, formativo y lleno de energía.
📍 Lugar: Polideportivo Cerrado
📲 Más información e inscripciones: 2926 45 8131
‼️Inicio de clases: 10 de marzo
🕛Horarios:
▪ Martes y jueves
17:00 a 18:00 hs | Niños de 3 a 7 años
18:00 a 19:15 hs | Niños y jóvenes de 8 a 18 años
▪ Miércoles
19:00 a 20:30 hs | Adultos +18 (todas las edades)
Una propuesta para aprender, crecer y disfrutar sobre ruedas.
¡No te quedes afuera, sumate a la Escuela Municipal de Patín!
