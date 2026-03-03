Escuela Municipal de Patín | Inscripciones abiertas 2026

Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Patín, a cargo de la profesora Luján Diel. Desde los 3 años podés iniciarte en esta hermosa disciplina y disfrutar del patinaje artístico en un espacio recreativo, formativo y lleno de energía.

📍 Lugar: Polideportivo Cerrado

📲 Más información e inscripciones: 2926 45 8131

‼️Inicio de clases: 10 de marzo

🕛Horarios:

▪ Martes y jueves

17:00 a 18:00 hs | Niños de 3 a 7 años

18:00 a 19:15 hs | Niños y jóvenes de 8 a 18 años

▪ Miércoles

19:00 a 20:30 hs | Adultos +18 (todas las edades)

Una propuesta para aprender, crecer y disfrutar sobre ruedas.

¡No te quedes afuera, sumate a la Escuela Municipal de Patín!