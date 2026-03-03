El talento local se hizo sentir en el cierre de los Talleres de Verano de la Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez realizó en su sede de Lamadrid 1250, la muestra de cierre de los talleres de Verano, con una importante participación de vecinos que acompañaron la propuesta.

🎻🪗🎺Durante la jornada, estudiantes, docentes y la comunidad educativa compartieron el trabajo desarrollado a lo largo del período estival, en un espacio que puso en valor los procesos de aprendizaje, la creatividad y el crecimiento artístico alcanzado en cada propuesta. Fue una oportunidad para disfrutar del talento local y acompañar a quienes eligen expresarse a través de la música.

🙌La Escuela Municipal de Música es, además, un verdadero orgullo para la Gestión de Gobierno del intendente Ricardo Moccero, que sostiene una política pública clara de inversión en educación artística gratuita y de excelencia.

💯Con formación de calidad, docentes comprometidos y ensambles que jerarquizan cada presentación, la institución continúa consolidándose como un espacio de inclusión y desarrollo cultural que representa y llena de orgullo a toda la comunidad.