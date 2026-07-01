Envión Villa Belgrano abriendo puertas y construyendo futuro para nuestros jóvenes.

Los chicos y chicas del taller de peluquería del programa Provincial Envión que funciona en Villa Belgrano, realizaron una visita al Centro de Formación Laboral (CFL) para conocer la amplia oferta de cursos y capacitaciones que allí se dictan.

📌Esta actividad forma parte de uno de los principales objetivos del programa: fortalecer los lazos comunitarios y generar nuevas oportunidades para que cada joven pueda proyectar su futuro a través de la educación y el trabajo.

🗣️“Creemos en el enorme potencial de nuestros jóvenes y acompañamos cada paso que les permita adquirir herramientas, descubrir vocaciones y construir un camino con más oportunidades”, afirmó la directora del programa, licenciada Ana Garippe.

🤚Invertir en nuestros jóvenes es prioridad para la Gestión de Gobierno Municipal que junto a la Provincial impulsa políticas públicas que promueven la capacitación, el trabajo y la inclusión como pilares para construir una comunidad con más igualdad y más futuro.

Más formación, más vínculos, más futuro para nuestros chicos y chicas.