*6 de julio: Jornada en el Día Mundial de la Zoonosis

La secretaría de Salud junto al servicio de Infectología, la dirección de Enfermería y la Mesa de Zoonosis de Coronel Suárez, invitan a la comunidad a participar de la jornada que se realizará el lunes 6 de julio –de 9 a 12 hs.- en el polideportivo municipal; en el marco del Día Mundial de la Zoonosis.

Durante la misma, profesionales veterinarios y médicos brindarán charlas sobre prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, Triquinosis, tenencia responsable de mascotas y Carbunco.

Una jornada gratuita, educativa y para toda la familia. Los esperamos para seguir cuidando la salud de las personas y de los animales.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó el 6 de julio como el día mundial de las Zoonosis, en conmemoración a lo sucedido en el año 1885 cuando el científico Louis Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica a un niño de 9 años que había sido mordido por un perro infectado por rabia, salvándole así la vida.

El objetivo principal es visibilizar la problemática relacionada con las zoonosis y concientizar a la población sobre las mismas para promover medidas de prevención que eviten su transmisión.

Las zoonosis, o enfermedades zoonoticas, son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales, incluyendo mascotas, animales de granja o silvestres, al ser humano. Pueden generar riesgos graves para la salud humana y animal con alto impacto tanto en pérdidas económicas como en la calidad de vida de las personas”.

Sociedad Argentina de Infectología.