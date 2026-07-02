RECOLECCION DE RESIDUOS HUMEDOS

La secretaría de Servicios Públicos informa a la comunidad que este VIERNES 3 DE JULIO, el servicio de Recolección de Residuos Húmedos se prestará en los siguientes horarios:

-el recorrido de las 15:00 pasará a las 13:00

-el recorrido de las 19:00 pasará a las 16:00