ZONA FRÍA

todavía no hay una fecha para su tratamiento en el Senado, La Cámara Alta aún tiene pendiente la fecha de debate para este proyecto, que ya pasó por Diputados.

El futuro de la Ley de Zona Fría sigue abierto debido a que aunque la Cámara de Diputados ya le dio media sanción al proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas natural, la iniciativa todavía debe ser tratada en el Senado y, por ahora, el beneficio de los subsidios al gas continúa vigente en todo el país.

Sin embargo, luego de la renuncia de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, el oficialismo busca avanzar con una reforma que focalice la asistencia en los sectores de menores ingresos y reduzca el alcance de la ampliación del régimen aprobada en 2021.

De acuerdo con los datos mencionados durante el debate parlamentario, hasta 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático si el proyecto finalmente se convierte en ley. De momento, no hay fecha oficial anunciada para el tratamiento del proyecto de Ley de Zona Fría en el Senado, aunque el oficialismo pretende imprimirle velocidad a este debate, al igual que el del Súper RIGI.