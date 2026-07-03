Colonia Albinegra – Temporada de Invierno 2026

De lunes a viernes

🕑 De 14:00 a 18:00 hs

📍 Sede del club (ingreso por calle Garibaldi)

👧👦 Para niños y niñas de 3 a 11 años

✨ Actividades:

🏊 Pileta

🎲 Juegos

👩‍🍳 Taller de cocina

🎨 Taller de manualidades

🦢 Taller de papiroflexia

🌿 Vida en la naturaleza

⛺ Campamentos

Profes:

Pierina Biagioli como coordinadora y profe del grupo de los peques.

Macarena Krotter y Juani Chávez con el grupo de los pequeños

Ignacio Suárez y Lucía Cilleruelo con el grupo de los grandes.

📞 Más información:

Secretaría del Club: 2926-541003

Pierina Biagioli: 2926-451162

Colonia de vacaciones Albinegra

Pierina Biagioli

Maca

Juani Chavez

Nacho Suarez

Lucia Cilleruelo