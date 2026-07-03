De lunes a viernes
🕑 De 14:00 a 18:00 hs
📍 Sede del club (ingreso por calle Garibaldi)
👧👦 Para niños y niñas de 3 a 11 años
✨ Actividades:
🏊 Pileta
🎲 Juegos
👩🍳 Taller de cocina
🎨 Taller de manualidades
🦢 Taller de papiroflexia
🌿 Vida en la naturaleza
⛺ Campamentos
Profes:
Pierina Biagioli como coordinadora y profe del grupo de los peques.
Macarena Krotter y Juani Chávez con el grupo de los pequeños
Ignacio Suárez y Lucía Cilleruelo con el grupo de los grandes.
📞 Más información:
Secretaría del Club: 2926-541003
Pierina Biagioli: 2926-451162
Colonia de vacaciones Albinegra
Pierina Biagioli
Maca
Juani Chavez
Nacho Suarez
Lucia Cilleruelo
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