*Villa Belgrano: operativo de tránsito y prevención con secuestro de motos y controles vehiculares

Participaron 23 efectivos policiales, 9 móviles, DDI junto al CPR y agentes de Inspección municipal. Los controles se realizaron en seis puntos estratégicos de la barriada

En respuesta al pedido de vecinos de reforzar los controles y la prevención en la vía pública, se llevó adelante en el sector de Villa Belgrano un importante operativo de saturación que contó con la participación de efectivos de la Policía Comunal, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) el Comando de Prevención Rural (CPR) y personal del área de Inspección y Tránsito Municipal.

Durante la jornada se llevaron adelante retenes vehiculares, controles de documentación, identificación de personas y patrullajes preventivos. Como resultado, se labraron diversas infracciones y se procedió al secuestro de motocicletas y vehículos que presentaban irregularidades, entre ellas la falta de documentación obligatoria y caños de escape adulterados.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, destacó la importancia de estos operativos como medio para reforzar la seguridad y trabajar en la prevención, ordenar el tránsito y generar mayor seguridad para toda la comunidad “atendiendo una demanda concreta de los vecinos”

“Seguimos con los controles sorpresa en distintos puntos de Coronel Suárez y el distrito, trabajando de manera coordinada con las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento de las normas y el cuidado de nuestros vecinos”, afirmó Duarte.

Acompañaron el operativo el Secretario de Gobierno y Seguridad Gastón Duarte, el Jefe de la Policía Comunal de Coronel Suárez, Comisario Inspector Ariel Morales, y la Jefa de la Comisaría Primera de Coronel Suárez, Sub Comisario Carla Aguirre.