“LOGRO HISTORICO”

El Servicio de Neonatología Provincial del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” de Coronel Suárez alcanzó un logro histórico para la salud pública regional al concretar el primer envío de leche humana pasteurizada al servicio de Neonatología del Hospital Interzonal “Doctor José Penna” de Bahía Blanca.

Se trata de un avance trascendental que permitirá que bebés prematuros y recién nacidos de alta complejidad atendidos en el Hospital Penna puedan acceder a este recurso esencial para su desarrollo y recuperación.

Hasta el momento, el servicio de Neonatología del Hospital Interzonal “Doctor José Penna” de Bahía Blanca no podía acceder a leche humana pasteurizada proveniente del Banco de Leche del Hospital San Martín de La Plata debido a la distancia que separa a ambas instituciones, lo que dificultaba garantizar la logística y la cadena de frío.

Gracias al trabajo articulado entre el Banco de Leche del Hospital San Martín, el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” de Coronel Suárez y el Hospital Penna, fue posible superar esa barrera.

Coronel Suárez pasó a desempeñar un rol estratégico como nexo en el proceso, permitiendo que la leche humana sea pasteurizada en La Plata y llegue en condiciones seguras a los bebés prematuros internados en Bahía Blanca.

El banco de leche del Hospital San Martín de La Plata aportó su experiencia y acompañamiento técnico para garantizar los estrictos procesos de pasteurización y seguridad, permitiendo que la leche donada llegue en óptimas condiciones a los recién nacidos que más la necesitan.

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los actores que hicieron posible este verdadero puente de vida”, destacó el jefe del Servicio de Neonatología del Hospital “Doctor Raúl Caccavo”, doctor Lucas Faccinetti.

El profesional reconoció especialmente el compromiso del banco de leche del Hospital San Martín de La Plata y de la doctora Ana Tabuenca por su permanente acompañamiento; al equipo del Hospital Penna por su dedicación al cuidado de los recién nacidos; y a todo el personal de Neonatología de Coronel Suárez —enfermeras, médicos y puericultora—, junto al Voluntariado del Centro Recolector de Leche y al Lactario que funciona en el Hospital Municipal.

También destacó el acompañamiento de la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta, cuyas gestiones hicieron posible la compleja logística necesaria para mantener la cadena de frío durante el traslado de la leche hacia La Plata para su pasteurización, su regreso a Coronel Suárez y el posterior envío al Hospital Penna.

Un reconocimiento especial fue para las madres donantes, verdaderas protagonistas de este proyecto solidario.

“Su leche es medicina, es amor y su generosidad constituye el pilar de este hecho histórico para la salud pública de Coronel Suárez”, expresó el doctor Faccinetti.

Finalmente, aseguró que este primer envío marca el comienzo de una red de colaboración permanente.

“Este es el punto de partida de un camino que seguirá creciendo. Vamos a continuar trabajando con el mismo compromiso para fortalecer la Red de Leche Humana y seguir salvando vidas”, reconoció el doctor Lucas Faccinetti.