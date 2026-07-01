El taller Municipal de Muralismo dejó huella en dos escuelas de Patios Abiertos

El pasado fin de semana quedaron oficialmente inaugurados los dos primeros murales realizados por el taller Municipal de Muralismo, a cargo de la profesora Rocío Schwab, con la participación de estudiantes de la Escuela Primaria Nº 12 “Nicolás Avellaneda” y de la Escuela Primaria Nº 3 “Remedios de Escalada de San Martín”.

✍️La propuesta se desarrolló durante este año en el marco del programa Provincial Patios Abiertos, promoviendo un trabajo conjunto entre el taller y las instituciones educativas para crear obras colectivas que integran el arte con los proyectos escolares.

🦅🌸Los murales tienen como temática central la flora y la fauna nativa, con el objetivo de valorar la riqueza natural de nuestro entorno, fortalecer el sentido de pertenencia y promover el cuidado del medio ambiente.