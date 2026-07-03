¡Orgullo suarense sobre ruedas!

El talento, la dedicación y el esfuerzo de nuestras jóvenes patinadoras vuelven a dejar bien alto el nombre de Coronel Suárez.

🫶El intendente Ricardo Moccero, junto al director de Deportes, reconoció a las representantes de los clubes Boca Juniors, San Martín de Santa Trinidad, Independiente de Pueblo San José y El Progreso de Santa María por sus destacadas actuaciones en torneos nacionales y panamericanos, logros que las proyectan hacia nuevos desafíos internacionales en 2027.

🥇Cada entrenamiento, cada competencia y cada medalla son el resultado del compromiso de las deportistas, del trabajo de sus entrenadores y del acompañamiento incondicional de sus familias.

👏 ¡Felicitaciones a cada una de ellas por representar con tanto orgullo a nuestro distrito y demostrar que, con esfuerzo y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad!

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