Juegos Bonaerenses 2026: continúan las finales locales de Personas Mayores

Esta semana se desarrolló una nueva etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, con la participación de adultos mayores en las disciplinas Tejo Intergeneración, Orientación, Escoba de 15, Ajedrez y Chinchón.

Cabe destacar que el próximo lunes 3 de agosto, los ganadores de las distintas disciplinas de Coronel Suárez y Huanguelén disputarán la final local que definirá quiénes representarán al distrito en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

Tejo Intergeneración

🥇 1° José Alarcón – Juan Ruiz Díaz

🥈 2° Noemí Polla – Juan Medina Sánchez

🥈 2° Ángel Schroh – Julieta Schroh

🥉 3° Miguel Díaz – Gustavo Reeb

Orientación Femenino

🥇 1° María Elena Schroh – Elsa Moreno

🥈 2° Graciela Martínez – Raquel Uranga

🥉 3° Marisa Navarro – María Rosa Barizone

Orientación Masculino

🥇 Marcelo Beovides – Pablo Bertinat

Orientación Intergeneración

🥇 Aurelio Wesner – Iván Sanfereiter Wagner

Escoba de 15

🥇 1° Mercedes Steinbach – Santiago Arzer

🥈 2° Graciela Martínez – María del Carmen Benítez

🥉 3° Luis Di Meglio – Hugo Uranga

4° Alfredo Gardiner – Magdalena Gallinger

5° Miguel Díaz – Sofía Dome

Ajedrez

🥇 1° Miguel Prata

🥈 2° Eduardo Gallo

🥉 3° Carlos García

Chin-chón

1) Héctor Roth

2) Pablo Bertinat

Próximas competencias

Lunes 6 de julio, 13:00 hs: Bochas Masculino. Club El Progreso de Pueblo Santa María

Martes 7 de julio, 10:00 hs: Tenis de Mesa Femenino. Complejo Municipal de Tejo