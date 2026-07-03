Esta semana se desarrolló una nueva etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, con la participación de adultos mayores en las disciplinas Tejo Intergeneración, Orientación, Escoba de 15, Ajedrez y Chinchón.
Cabe destacar que el próximo lunes 3 de agosto, los ganadores de las distintas disciplinas de Coronel Suárez y Huanguelén disputarán la final local que definirá quiénes representarán al distrito en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.
Tejo Intergeneración
🥇 1° José Alarcón – Juan Ruiz Díaz
🥈 2° Noemí Polla – Juan Medina Sánchez
🥈 2° Ángel Schroh – Julieta Schroh
🥉 3° Miguel Díaz – Gustavo Reeb
Orientación Femenino
🥇 1° María Elena Schroh – Elsa Moreno
🥈 2° Graciela Martínez – Raquel Uranga
🥉 3° Marisa Navarro – María Rosa Barizone
Orientación Masculino
🥇 Marcelo Beovides – Pablo Bertinat
Orientación Intergeneración
🥇 Aurelio Wesner – Iván Sanfereiter Wagner
Escoba de 15
🥇 1° Mercedes Steinbach – Santiago Arzer
🥈 2° Graciela Martínez – María del Carmen Benítez
🥉 3° Luis Di Meglio – Hugo Uranga
4° Alfredo Gardiner – Magdalena Gallinger
5° Miguel Díaz – Sofía Dome
Ajedrez
🥇 1° Miguel Prata
🥈 2° Eduardo Gallo
🥉 3° Carlos García
Chin-chón
1) Héctor Roth
2) Pablo Bertinat
Próximas competencias
Lunes 6 de julio, 13:00 hs: Bochas Masculino. Club El Progreso de Pueblo Santa María
Martes 7 de julio, 10:00 hs: Tenis de Mesa Femenino. Complejo Municipal de Tejo
Juegos Bonaerenses 2026: continúan las finales locales de Personas Mayores
Esta semana se desarrolló una nueva etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, con la participación de adultos mayores en las disciplinas Tejo Intergeneración, Orientación, Escoba de 15, Ajedrez y Chinchón.
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