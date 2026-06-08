SECUESTRO DE MOTOS Y UNA DETENCIÓN

Durante los últimos días, personal policial de las distintas dependencias de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez llevó adelante procedimientos que derivaron en secuestros de vehículos, infracciones de tránsito y una aprehensión por daños.

En primer término, el día 2 de junio de 2026, a las 11:00 hs aproximadamente, en la intersección de Avenida Alemanes del Volga y Avenida San Lorenzo, de la localidad de San José, efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 3ª procedieron al secuestro de una motocicleta Zanella ZB

por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, artículos 40 inciso B y 48. Interviene el Juzgado de Faltas Municipal de Coronel Suárez.

Asimismo, el 3 de junio en horas de la tarde, en la intersección de calles Isla Gran Malvina y 2 de Abril de la localidad de Santa Trinidad, se infraccionó a un ciudadano que conducía un automóvil Chevrolet Corsa, por circular sin el seguro obligatorio exigido por la Ley 24.449, artículo 40 inciso C. Se procedió al secuestro del vehículo, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Ese mismo día, también se procedió al secuestro de una motocicleta Zanella ZB 110, por infracción al art. 40 inciso B y artículo 68 de la Ley 24.449. Interviene igualmente el Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, a las 17:30 horas del 3 de junio, en Avenida Alemanes del Volga y Dora de Arroquy, de Santa Trinidad, se infraccionó al conductor de un Volkswagen Gol, por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 8305, artículo 1, al constatarse que el vehículo poseía el sistema de escape modificado. Se procedió al secuestro del rodado, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Finalmente, el 31 de mayo de 2026, a las 21:50 horas, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 1ª procedió a la aprehensión de Federico Sartorio de 26 años en calle Consulado al 1100 de esta ciudad. El sujeto, al mando de una camioneta Ford F-100, realizó maniobras peligrosas consistentes en trompos y derrapes, ocasionando daños en el parquizado de un predio alquilado. Se secuestró el vehículo involucrado. Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.