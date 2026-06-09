Ricardo Moccero recibió a dos mujeres veteranas de Guerra de Malvinas que salvaron vidas durante la gesta

En una acción desarrollada por la Biblioteca Popular Sarmiento de nuestra ciudad, las VGM Silvia Barrera y María Liliana Colino visitaron Coronel Suárez para realizar una serie de charlas testimoniales sobre su rol en la Gesta del Atlántico Sur, una como instrumentadora quirúrgica y otra como enfermera, con tan solo 23 y 25 años, se desempeñaron salvando vidas entre el fuego británico.

📜El Intendente Municipal entregó la declaración de Interés Municipal la visita de ambas mujeres veteranas y relato el fuerte vínculo con la causa Malvinas que abraza la Gestión de Gobierno y la decisión de impulsar la construcción del Parque Héroes de Malvinas junto a los VGM suarenses Rubén Brodsky, Rubén Rohwein y Héctor Sauer, junto a un grupo de vecinos que trabajan para hacer de ese lugar un verdadero símbolo de homenaje permanente a nuestros héroes del Atlántico Sur.

👩‍⚕️Los testimonios de Silvia Barrera y María Liliana Colino recuperan el rol silencioso y valiente de las mujeres que estuvieron en el conflicto. Desde un buque hospital bajo bombardeos hasta evacuaciones aeromédicas en vuelos a ras del mar, sus historias hablan de miedo, compromiso y humanidad.