Decisión Niñez

“La Cascadita” y la iluminación de la cancha de Independiente de Pueblo San José representarán a Coronel Suárez en Bahía Blanca*

El pasado viernes 5 de junio se desarrolló en Coronel Suárez la Asamblea Municipal del programa Decisión Niñez, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que promueve la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la construcción de propuestas para mejorar sus comunidades.

La jornada reunió a grupos de distintas localidades e instituciones del distrito que presentaron y defendieron sus proyectos en un espacio de intercambio, debate y participación democrática, donde los propios niños y jóvenes fueron los encargados de elegir las iniciativas que representarán a Coronel Suárez en la Asamblea Regional que se realizará en octubre en Bahía Blanca.

En la categoría de 8 a 12 años, el proyecto más votado fue “La Cascadita”, presentado por alumnos de la Escuela Primaria N° 6 de Cura Malal. En segundo lugar quedó “No te pierdas en Cura Malal”, también impulsado por estudiantes de la misma institución. Ambos proyectos obtuvieron el respaldo necesario para avanzar a la instancia regional.

Por su parte, en la categoría de 13 a 17 años, el proyecto más votado fue “Iluminación de la cancha de entrenamiento”, presentado por jóvenes del Club Independiente de Pueblo San José. En segundo lugar resultó seleccionado “Corta Pelo”, una propuesta elaborada por jóvenes del programa Envión de Villa Belgrano. Ambas iniciativas representarán al distrito en Bahía Blanca.

La directora del programa Decisión Niñez en Coronel Suárez, licenciada Ana Garipe, destacó la importancia de esta política pública impulsada por el gobernador Axel Kicillof, como una herramienta que busca materializar el principio de participación ciudadana de niños y jóvenes en la política pública.

“Es la decisión política de destinar una parte del presupuesto para hacerlo participativo, para que los jóvenes no solo sean escuchados sino que participen en las decisiones sobre lo que consideran importante en su comunidad”, remarcó

Asimismo, resaltó el compromiso demostrado por los participantes durante la jornada, destacando el entusiasmo, alegría y compromiso por parte de cada grupo de jóvenes que se juntaron a pensar y proyectar propuestas que mejoren su comunidad; contándolas con orgullo y debatiendo en un claro ejercicio democrático para elegir las que consideraron más representativas.

“Desde la Gestión de Gobierno Municipal seguimos trabajando con compromiso para que Decisión Niñez siga creciendo año a año en nuestro distrito, demostrando que nuestros jóvenes tienen mucho para aportarle a nuestra sociedad y a la política pública”, afirmó la licenciada Ana Garippe.