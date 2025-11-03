PRIMAVERA ORQUESTAL: una noche mágica de música y comunidad

Con un espectacular concierto a sala llena en la Sociedad Alemana de Coronel Suárez, el pasado viernes 31 de octubre, se desarrolló el encuentro “Primavera Orquestal”, organizado por la Dirección de Gestión Cultural y la Escuela Municipal de Música.

🎶🎻Bajo la dirección del maestro Andel Schamberger, se presentó el Ensamble de Cuerdas Inicial de la EMMCoS, el Ensamble Juvenil de la Orquesta Escuela y la Orquesta de Jóvenes y Adultos de la Escuela Municipal de Música, deslumbrando al público con su talento, emoción y entrega.

👏El cierre fue a pura ovación, con la interpretación de la icónica banda sonora de “Los Locos Addams”, una divertida alusión a la fecha de Halloween, que colmó la sala de energía y aplausos.

🤗Desde la Gestión de Gobierno encabezada por el intendente Ricardo Moccero, reafirmamos nuestra decisión de impulsar políticas culturales y educativas públicas, inclusivas y gratuitas, que promueven el acceso a la música y al arte como un derecho para todos.

🎶 Acompañaron: Asociación Alemana Unión, Asociación Andante, Programa Provincial de Coros y Orquestas Bonaerenses, Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez y Suárez Municipio.

💫Una noche donde jóvenes y adultos hicieron de la música un puente de encuentro, comunidad y primavera sonora.