EL HOSPITAL MUNICIPAL YA NO TIENE LUGAR EN TERAPIA INTENSIVA

Pese a la habilitación de una segunda terapia e incluso la ampliación de una cama en un lugar no habitual para terapia, no alcanza, son trece personas asistidas con respirador y en las últimas horas fueron tres nuevos pacientes que necesitaron una asistencia intensiva con respirador y no hubo otra posibilidad que trasladarlos. Uno fue derivado a Tornquist, otro a Azul y un tercero a Benito Juarez.

La situación sanitaria es drámatica y la única solución para evitar el colapso total es que la población toda tome consciencia y evite arriesgarse ante una pandé mia que lamentablemente está haciendo estragos en todo el país.