“El héroe olvidado” fue presentado en Suárez: la historia del hombre que denunció a Eichmann llegó en forma de novela

El Jefe de Gabinete Mauro Moccero participó en la noche del jueves 29 de mayo, en la sala Bicentenario del Mercado de las Artes, de la presentación del libro “El héroe olvidado”. La novela, escrita por Alejandro Parisi, reconstruye la vida de Lothar Hermann, el judío alemán que sobrevivió al nazismo y, ya radicado en Argentina, logró identificar y denunciar a Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la maquinaria del Holocausto.

🙋‍♀️La actividad contó con la presencia de Liliana Hermann, sobrina nieta de Lothar, quien llegó acompañada por su esposo Ariel Mereles y el autor del libro Alejandro Parisi.

✍️Esta fue la primera presentación del libro fuera de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde fue lanzado oficialmente semanas atrás. La elección de Coronel Suárez no fue casual: Lothar vivió sus últimos años en esta ciudad, donde fue enterrado en el anonimato, hasta que su historia fue rescatada por su propia familia. Gracias al trabajo de Liliana, se logró reconstruir su rol clave en la detención de Eichmann, y también recuperar su tumba, que había estado abandonada por años.

🫶“Este libro le hace honor, le hace justicia a la memoria de Lothar”, expresó Liliana, profundamente emocionada. También valoró el compromiso del Municipio: “Esta es nuestra segunda visita a Suárez, y gracias a las gestiones locales pudimos recuperar su tumba. Su historia merecía volver a ser contada, y esta ciudad es parte esencial de ella”.

🙋Alejandro Parisi, autor de otras obras vinculadas a sobrevivientes del Holocausto, confesó que no conocía la historia de Lothar antes de embarcarse en este proyecto. “Era un vecino más, alguien que caminaba por las calles de Suárez. Y un día decidió enfrentarse a un genocida. Esa valentía me conmovió profundamente”, afirmó.

📖Además de reconstruir la historia de Lothar, la novela entrelaza el proceso de búsqueda personal de Liliana, quien recuperó documentos, reconstruyó su árbol genealógico y enfrentó el dolor de descubrir familiares asesinados en campos de concentración. “Buscarse es un acto de valentía. A veces lo que uno encuentra duele, pero también transforma”, expresó.

👨‍👩‍👦Junto a su esposo, Liliana impulsa hoy la Fundación Lothar Hermann, que trabaja en proyectos educativos sobre derechos humanos, memoria y procesos de identidad. “Hay muchas historias silenciadas, muchas búsquedas que siguen abiertas. Este libro también es una invitación a hablar con los abuelos, a preguntar, a reconstruir nuestras raíces”, señaló Ariel Mereles.

👏El evento finalizó con una ovación del público presente. Entre los asistentes también estuvo Delfina, una de las históricas secretarias que tuvo Lothar durante su vida en Suárez.

✔️“El héroe olvidado” ya se proyecta para ser traducido al alemán y formar parte de materiales educativos. “No es solo una novela. Es un puente hacia la memoria colectiva”, concluyó Parisi