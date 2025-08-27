Egresados de la Escuela de Guardavidas recibieron su diploma

La Escuela de Guardavidas que funciona en el CEF N° 70 realizó su acto de colación, en la noche del martes 26 de agosto, en la E.P N° 1.

En la oportunidad, la directora de la escuela Rocío Heit despidió a los nuevos egresados con emotivas palabras: “Ser guardavidas es haber elegido vocación de servicio, entrega y compromiso hacia los demás, porque detrás de cada brazada, de cada simulacro, de cada día de estudio, está su preparación para cuidar la vida humana, el bien más valioso que existe”.

👩‍🏫La inspectora Andrea Acosta felicitó a los docentes y a la escuela por su excelente formación de profesionales, destacando el compromiso, exigencia y responsabilidad que han demostrado desde su creación en 2012.

👥El acto contó con la presencia de la directora del CEF 70, Analía Daher, el consejero escolar Dante Ferrarello, docentes, alumnos y familiares de los egresados, que se mostraron orgullosos de los logros alcanzados por los nuevos guardavidas.