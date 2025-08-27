Los recolectores de residuos están en contacto todos los días con residuos de todo tipo. Preservar su cuidado y salud, es responsabilidad de todos.
¿Sabías que arrojar objetos punzantes puede ocasionarles desde infecciones a enfermedades más peligrosas?
Los vidrios rotos, jeringas u objetos punzantes deben ser puestos en cajas de cartón y aseguradas con cinta, o dentro de botellas plásticas para que no lastimen a nuestros recolectores.
Destacados
Cuidemos a “nuestros recolectores”: Evitá tirar residuos peligrosos a la basura
Los recolectores de residuos están en contacto todos los días con residuos de todo tipo. Preservar su cuidado y salud, es responsabilidad de todos.
Destacados
YouTube
RSS