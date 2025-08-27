Cuidemos a “nuestros recolectores”: Evitá tirar residuos peligrosos a la basura

Los recolectores de residuos están en contacto todos los días con residuos de todo tipo. Preservar su cuidado y salud, es responsabilidad de todos.

¿Sabías que arrojar objetos punzantes puede ocasionarles desde infecciones a enfermedades más peligrosas?

Los vidrios rotos, jeringas u objetos punzantes deben ser puestos en cajas de cartón y aseguradas con cinta, o dentro de botellas plásticas para que no lastimen a nuestros recolectores.