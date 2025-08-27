Más de 200 personas participaron en la jornada del pasado martes 26 de agosto, en la localidad de General La Madrid, de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025.
👥Estuvieron presentes representantes de los distritos de Tornquist, Saavedra, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Daireaux, Hipólito Irigoyen, La Madrid y Coronel Suárez.
➡️Los clasificados por disciplinas que representarán al distrito el próximo mes de octubre en Mar del Plata:
🔸Futbol Tenis Cat. B: Hugo Uranga – Hugo Elorriaga – Gaspar Elorriaga (Cnel. Suarez)
🔸Futbol Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel – Santino Bargas Torres (Cnel. Suarez)
🔸Caminata Regularizada: María de los Ángeles Paladino – Nora Mazzuco (Cnel. Suarez)
🔸Padel Masculino: Norberto Lora – Juan Gasteneguy (Cnel. Suarez)
🔸Pádel Femenino: Marisa Hoffman – Teresa Fappiani (Cnel. Suarez)
🔸Bochas Femenino: Mónica Muñoz – Elsa Cabrera (Huanguelén)
El martes 9 de septiembre continúa desarrollándose la instancia regional en Tornquist donde participarán:
✔️TABA: CARLOS BUSETTO (Cnel. Suárez)
✔️SAPO MASCULINO: CARLOS KRIEGER (Huanguelén)
✔️SAPO FEMENINO: VIVIANA ROTELA (Huanguelén)
✔️SAPO INTERGENERACION: ALICIA NAZCA – BAUTISTA GROSSI (Cnel. Suárez)
✔️ORIENTACION MASCULINO: PABLO BERTINAT – HUGO CANUTTI (Cnel. Suárez)
✔️ORIENTACION INTERGENERACION: AURELIO WESNER – IVAN SAFENREITER WAGNER (Cnel. Suárez)
✔️NATACION FEMENINO: MARIA ELENA ERROBIDART (Cnel. Suárez)
✔️NATACION MASCULINO: ALBERTO GATTO (Cnel. Suarez)
✔️TENIS DE MESA MASCULINO “A”: EDGARDO HUSS (Huanguelén)
✔️TENIS DE MESA MASCULINO “B”: RUBEN SUAREZ (Huanguelén)
✔️TENIS DE MESA FEMENINO “A”: MONICA LARRAGUETA (Huanguelén)
✔️TENIS DE MESA FEMENINO “B”: CARMEN FOGEL (Pblo. Santa María)
✔️BOCHAS MASCULINO: JORGE FRANCO – EDGARDO SISTI (Huanguelén)
✔️NEWCOM “A”: “LOS MILOS” (Cnel. Suárez)
✔️NEWCOM “B”: “LOS MILOS” (Cnel. Suárez)
✔️COREOGRAFÍA POP:” “LAS DEL VOLGA (Pblo Santa María)
✔️TEJO MASCULINO “A”: ALBERTO SOLER – ALFREDO GARDINER (Cnel. Suárez)
✔️TEJO MASCULINO “B”: EDESIO CANDIA – LEONARDO LOPEZ (Huanguelén)
✔️TEJO FEMENINO “A”: LUCIA ALANIS – ALICIA SANTARELLI (Cnel. Suárez)
✔️TEJO FEMENINO “B”: DELIA MONTES DE OCA – MERCEDES STEINBACH (Cnel. Suárez)
✔️TEJO MIXTO “A”: GLADYS LOPEZ – JOSE DIEL (Cnel. Suarez)
✔️TEJO MIXTO “B”: EMILIO ARIAS – NORMA MATITTI (Cnel. Suárez)
✔️TEJO INTERGENERACION: RAUL BORTOLAS – GABRIEL BORTOLAS (Cnel. Suárez)
✔️PENTATLON MASCULINO: EDUARDO PICABEA – ROBERTO SCHMITZ (Huanguelén)
✔️PENTATLON FEMENINO: CLAUDIA HEINRICH – GLORIA CARRIZO (Cnel. Suárez – Huanguelén)
