Reconocer el compromiso también es una forma de fortalecer la seguridad.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, junto al Comisario Inspector Ariel Morales, reconocieron al Oficial Ayudante Federico García y al Sargento Sebastián Ortiz por su destacada labor, compromiso y vocación de servicio, valores fundamentales para seguir fortaleciendo la seguridad de los vecinos de Coronel Suárez.

💲Como parte de esta iniciativa, y mediante un convenio con la Cooperativa Obrera, cada efectivo recibió una orden de compra de $100.000, generando además un acompañamiento al circuito económico local.

💯Durante el encuentro se puso en valor el trabajo conjunto entre la Policía, el Centro de Monitoreo Municipal y la Gestión de Gobierno, una articulación clave para la prevención, el esclarecimiento de hechos y el cuidado de los vecinos.

📹 Además, se anunció una importante inversión en nuevas cámaras de seguridad para fortalecer el sistema de monitoreo en todo el distrito.

💪Seguimos trabajando para construir un Coronel Suárez más seguro, con más tecnología, más prevención y el reconocimiento a quienes todos los días cuidan a nuestra comunidad.