Suspensión de la Peatonal Criolla

Debido al pronóstico climático que anuncia alta probabilidad de lluvias para el domingo 31 de agosto, se informa que la Peatonal Criolla prevista para esa fecha queda suspendida.

🖐️La decisión busca preservar la logística de organización de un evento que convoca a cientos de vecinos, artistas e instituciones de nuestra comunidad, priorizando así el cuidado y la seguridad de todos los participantes.

➡️Próximamente se dará a conocer la nueva fecha de realización, con el compromiso de ofrecer una fiesta popular como la venimos organizando en las últimas ediciones.