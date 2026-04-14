📅 Domingo 3 de mayo
🕙 10:00 hs KIDS
🕥 10:30 hs 4K y 8K
💰 Inscripción: $30.000
👉 Además: carrera 4K, carrera kids y caminata
🎽 Remera para los primeros 50 inscriptos pagos
🏅 Categorías masculino y femenino (cada 5 años, de 18 a +70)
💵 ¡Premios en efectivo!
General 8 k Masculino y femenino:
1 er premio $ 300.000
2 do premio $200.000
3er premio $100.000
🍔 Servicio de cantina
📲 Inscribite en: www.bahiacorre.com.ar�
📞 Consultas: 2923-448488
‼️A beneficio de la Parroquia San José y el Hospital Lucero del Alba
Sumate, participá y colaborá con una gran causa
Se viene la 4° Carrera Solidaria San José 8K

