Comenzó la obra de red de agua potable en Pueblo Santa Trinidad

La obra proyectada cubrirá el 100% del barrio, beneficiando a 184 familias, con la instalación de 2.304 metros de cañería que asegurarán el acceso al agua potable.

👥La Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero, junto al acompañamiento del gobernador Axel Kicillof, cumple con el compromiso asumido con los vecinos de Santa Trinidad, poniendo en marcha la red de agua corriente, un derecho fundamental que garantiza salud, bienestar y crecimiento para el primer pueblo alemán del distrito.

👉 El sector de la obra comprende las siguientes calles:

🔸Juncal, entre Francisca Bazán de Laguna y Juan Pablo II.

🔸Juan Pablo II, entre Juncal y Montevideo.

🔸Juan Martín de Pueyrredón, entre Los Pozos y Juncal.

🔸Antonio Sáenz, entre Los Pozos y Juncal.

🔸Juan José Paso, entre Solís y Juncal.

🔸Francisco Narciso de Laprida, entre Los Pozos y Juncal.

🔸Solís, entre Francisco Narciso de Laprida y Juan Pablo II.

🆗Esta decisión, impulsada por la Gestión de Ricardo Moccero con el acompañamiento de la Provincia, se concreta a pesar del recorte del Gobierno Nacional que paralizó todas las obras públicas, demostrando el compromiso del Municipio y la Provincia con la comunidad suarense, garantizando un derecho básico como el acceso al agua potable, y respondiendo al crecimiento demográfico que ha tenido Pueblo Santa Trinidad en los últimos años.

💧 Con gestión y con decisión política, seguimos construyendo futuro para Coronel Suárez.