Huanguelén festeja su 113° aniversario

Las celebraciones centrales tendrán lugar el viernes 26 de septiembre, con la tradicional Noche de Gala a las 21:00 en el Cine Teatro Municipal, y continuarán el sábado 27, desde las 10:00, con el acto protocolar en la Plaza General San Martín, seguido del desfile institucional y un gran cierre en el predio de la Estación Roca, donde habrá patio de comidas, feria de artesanos, exposición de autos y espectáculos musicales.

📅 Cronograma de actividades

📍Martes 23 de septiembre

18:00 – Biblioteca Popular “Dr. Baldomero Fernández Moreno”: Taller de lectura “El infinito en un punto”.

📍Viernes 26 de septiembre

13:00 – Paseo de las Esculturas: inauguración de esculturas. Organiza: Jardín de Infantes N° 907.

21:00 – Cine Teatro Municipal: Noche de Gala. Organiza: Centro Cultural con participación de la Asociación Cultural Huanguelén.

📍Sábado 27 de septiembre – Actos centrales

08:00 – Saludo a la comunidad y toque de sirenas. Bomberos Voluntarios.

10:00 – Izamiento del Pabellón Nacional y acto protocolar en Plaza General San Martín.

Ofrenda al Fundador.

11:00 – Desfile institucional sobre calle 9.

12:30 – Predio Estación Roca: patio de comidas, feria de artesanos, exposición de autos y espectáculos musicales.

📍Martes 30 de septiembre

Club Atlético Huanguelén: Torneo de Bochas. Organiza: Subcomisión de Bochas CAH.

📍Sábado 4 de octubre

Desde las 8:30 – Cabalgata de mi Pueblo. A beneficio de CAH.

📍Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Fiesta del Cantor Orillero.