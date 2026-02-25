Lugar: Polideportivo Municipal
📅 Días: Lunes y miércoles
🕔 Horario: 17:00 a 18:00 hs
👩🏫 Profesora a cargo: Julieta Polak
📲 Informes e inscripciones: 2926 54 8856
📌 Inicio de actividades: 9 de marzo
¡Te esperamos para empezar el año en movimiento!
Sumate a la Escuela Municipal de Atletismo
Lugar: Polideportivo Municipal
