21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down

El día Mundial del Síndrome de Down se conmemora desde el año 2012, por un decreto establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La elección de la fecha de esta efeméride es debido al proceso de división genético denominado Trisomía 21. El día 21 del mes 3 del año se usa para simbolizar esa trisomía.

🙌El lema del año 2023 es «Con nosotros, no por nosotros». Se trata de un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos y no en la caridad, como tradicionalmente ha venido siendo. Las personas con discapacidad no deben ser objetos de caridad merecedoras de compasión, sino que se les deben reconocer sus derechos y acceder a las mismas oportunidades que los demás.