Prevenir es llegar a tiempo: comienza la 11ª campaña de prevención y detección del cáncer de mama

Semana del 19 al 23 de octubre. Destinada a mujeres a partir de 35 años sin obra social. Semana del 19 al 23 de octubre. Destinada a mujeres a partir de 35 años sin obra social.Turnos: acercarse previamente al Servicio de Radiología para coordinar la atención.

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal de Coronel Suárez llevará adelante una nueva edición de su campaña anual de prevención y detección temprana.

La propuesta se desarrollará durante la semana del 19 al 23 de octubre y estará destinada especialmente a mujeres a partir de los 35 años que no cuenten con obra social, facilitando el acceso a un estudio fundamental para el cuidado de la salud.

Durante esos días se realizarán mamografías en el Servicio de Radiología del Hospital Municipal, de 8:00 a 14:00, con turno previamente coordinado.

Es importante destacar que, la detección temprana es una herramienta fundamental para identificar posibles alteraciones en etapas iniciales y acceder oportunamente al seguimiento y tratamiento correspondiente.