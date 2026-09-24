FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS

La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen invita a celebrar este viernes 25 de septiembre la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen invita a celebrar este viernes 25 de septiembre la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás.

La jornada comenzará en la Ermita de la Virgen, con el rezo del Santo Rosario a las 16:30 hs y la Santa Misa a las 17:00 hs.

Más tarde, a las 19:00 hs, se celebrará también la Santa Misa en el Templo Parroquial.