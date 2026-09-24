Corte de tránsito en Sixto Rodríguez por reparación de un caño de agua

La secretaría de Obras Públicas informa que, debido a trabajos de reparación en la red de agua potable, durante VIERNES y SÁBADO permanecerá interrumpido el tránsito sobre avenida Sixto Rodríguez, en el tramo comprendido entre Alem y San Martín, sobre la mano que circula en dirección a avenida Uriburu. La secretaría de Obras Públicas informa que, debido a trabajos de reparación en la red de agua potable, durante VIERNES y SÁBADO permanecerá interrumpido el tránsito sobre avenida Sixto Rodríguez, en el tramo comprendido entre Alem y San Martín, sobre la mano que circula en dirección a avenida Uriburu.

La intervención responde a la rotura de un caño de impulsión ubicado en la intersección de San Martín y Sixto Rodríguez.

Las tareas comenzarán el viernes y continuarán durante el sábado, por lo que se solicita a conductores y vecinos evitar el sector y utilizar vías alternativas mientras duren los trabajos.

Durante la reparación también podría registrarse una disminución o interrupción momentánea del servicio de agua en algunos sectores.

Por este motivo, se solicita a la comunidad hacer un uso responsable y cuidadoso del agua, evitando consumos innecesarios mientras se desarrollen los trabajos, para colaborar en la disponibilidad del servicio.