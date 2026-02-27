Ya arrancó la inscripción para Decisión Niñez 2026!

Tenés tiempo de inscribirte hasta el 20 de marzo.

🖐️Decisión Niñez es una política pública provincial donde las niñas, niños y adolescentes de toda la provincia de Buenos Aires definen qué proyectos propuestos de su interés se financiarán.

💫Desde su primera edición en 2021, Decisión Niñez es el primer presupuesto público participativo, donde las niñeces y adolescencias mediante consenso o por voto directo eligen los 250 proyectos a financiar.

📝En el año 2024 se inscribieron 690 propuestas, mientras que en el año 2025 fueron 1010 proyectos presentados, llegando a participar proyectos de 126 municipios de la Provincia.

👦¡Si tenés entre 8 y 12 años, o entre 13 y 17 años, vos ya sos parte, sólo tenés que animarte!

👉¿¿Querés conocer más??

https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la…/decision_ninez

👉¡Inscribite aquí!

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB…/viewform

🥳¡¡Animate y participá!!