Vecinos y vecinas participaron del Circuito Rural Pasman – Laguna Caballo Loco – Cascada

Con una destacada participación de vecinos y vecinas, se desarrolló el pasado sábado 18 de octubre, una nueva edición del Circuito Rural Pasman – Laguna Caballo Loco – Cascada, una experiencia que invita a recorrer y redescubrir la historia, los paisajes y la identidad de los pueblos rurales del distrito.

El itinerario comenzó en Pasman, continuó por la Laguna Caballo Loco, la única laguna de Coronel Suárez, donde los participantes pudieron apreciar el entorno de pastizales y sierras que caracterizan la zona, y finalizó en Cascada, con una recorrida por el pueblo.

La jornada reunió a unas 20 personas y culminó con un almuerzo en el Club San Martín de Cascada, organizado por la comisión del club.

Guiaron la actividad la estudiante de Turismo Cintia Recofsky, la comisión del Club San Martín de Cascada, Néstor y Romina de la Laguna, además del delegado de Pasman y vecinos y vecinas históricos de Pasman y Cascada, quienes compartieron sus vivencias y anécdotas.

🪴🤗Una propuesta que combina naturaleza, historia y comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el valor del patrimonio rural suarense.