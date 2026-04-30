“RAÍCES DEL FUTURO”

En el marco del aniversario de nuestro pueblo, desde la Delegación Santa María impulsamos este proyecto que busca dejar una huella que crezca con el tiempo.

Cada planta representa una vida nueva, un comienzo, una historia que empieza a escribirse en nuestra comunidad. Por eso, el próximo 11 de mayo, junto a las familias, vamos a plantar un árbol por cada bebé nacido entre el 2025 y el 11 de mayo de 2026.

El espacio verde ubicado en calles Buenos Aires y 9 de Julio será el lugar donde estas raíces comiencen a crecer, acompañando el desarrollo de nuestros niños y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Queremos que este sea el inicio de una tradición: que año a año sigamos plantando vida, memoria y futuro entre todos.

Porque un pueblo que cuida lo que nace, también cuida lo que viene 🌱

Delegación Santa María