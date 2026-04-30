Comienza mayo y muchos vecinos piensan en la poda. Pero es momento de cambiar la mirada: podar en exceso no fortalece al árbol, lo daña. Las intervenciones mal realizadas —como el “descabezado”— debilitan su estructura, favorecen enfermedades y generan riesgos, ya que las nuevas ramas crecen más frágiles ante tormentas.
❗🪓La poda correctiva es una tarea clave y debe hacerse con criterio, en el momento adecuado y por personas capacitadas.
🪴Te invitamos a ser parte del cuidado:
✳️ Respetá los tiempos naturales del árbol
✳️ Consultá siempre con la Oficina Municipal de Ambiente
✳️Elegí podadores habilitados y capacitados
✳️Recordá que el arbolado es un patrimonio de todos
🙌Una intervención responsable hoy garantiza sombra, seguridad y calidad ambiental para el futuro.
💫Cuidemos lo que nos cuida. Coronel Suárez respira con sus árboles.
Poda responsable: cuidar hoy para tener árboles sanos mañana
Comienza mayo y muchos vecinos piensan en la poda. Pero es momento de cambiar la mirada: podar en exceso no fortalece al árbol, lo daña. Las intervenciones mal realizadas —como el “descabezado”— debilitan su estructura, favorecen enfermedades y generan riesgos, ya que las nuevas ramas crecen más frágiles ante tormentas.
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