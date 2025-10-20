El Coro Municipal “Héctor David Long” celebró sus 55 años con un emotivo concierto en el Honorable Concejo Deliberante

El sábado 18 de octubre, el Honorable Concejo Deliberante fue escenario de una noche cargada de emoción, música y reconocimiento, en el marco de la celebración por los 55 años del Coro Municipal de Mayores “Héctor David Long”, dirigido por la destacada Blanca Long.

Con sus 84 años, Blanca volvió a conmover al público con su energía, sensibilidad y pasión, llevando adelante un concierto sublime que honró la historia de una agrupación que es orgullo suarense y provincial.

🫶“Esta es una noche muy especial. Gracias a mi familia por estar, al Intendente Ricardo Moccero y a Mauro Moccero por el apoyo de siempre. Agradezco a cada coreuta que, lunes y jueves, con lluvia o sin lluvia, se hace presente en los ensayos. También a la gente que nos acompaña desde siempre y a los músicos invitados por sumarse en esta noche tan significativa por nuestro 55° aniversario”, expresó con emoción la directora.

🎼El repertorio incluyó obras de Astor Piazzolla, música africana, spirituals y piezas del folclore argentino. La primera parte se interpretó a cappella, mientras que en la segunda se sumaron los músicos invitados Juan Gonella, Ángel Schamberger, Nicolás Navarro y Diego Ruiz Díaz, quienes aportaron su talento para realzar la magnitud del concierto.

🤗Uno de los momentos más sentidos de la velada fue el reconocimiento a los coreutas y músicos que han acompañado el crecimiento del coro a lo largo de su historia.

🏅Recibieron medallas por 40 años de trayectoria: Eduardo Graham, Susana Noceres, Mario Álvarez y Celia Csabi; por 55 años, Raquel Gonnet, y por 54 años, la propia Blanca Long, alma y corazón del coro que lleva el nombre de su padre, Héctor David Long, fundador de esta tradición musical que ha atravesado generaciones.

👥El Intendente Municipal Ricardo Moccero y el Jefe de Gabinete Mauro Moccero acompañaron la celebración y destacaron la decisión política de invertir en cultura como pilar fundamental del desarrollo comunitario.

🎶“El Coro Municipal es un ejemplo de trabajo, pasión y continuidad. Escucharlos emociona y nos llena de orgullo. Es una muestra del enorme talento que tenemos en Coronel Suárez y del valor de sostener nuestras instituciones culturales”, expresó el intendente Moccero.

🎀Con más de 25 coreutas en escena, músicos invitados y un público que aplaudió de pie, el concierto fue un verdadero homenaje a la música, al compromiso y a la emoción compartida, reafirmando que la cultura suarense sigue viva gracias a quienes, con esfuerzo y amor, la hacen trascender.