Con el lanzamiento de la primera edición de La Gran Albinegra, nos propusimos un desafío: trabajar unidos para que el 100% de lo recaudado vuelva al club, fortaleciendo cada una de nuestras disciplinas.
Queremos agradecer profundamente a cada persona que ya adquirió su bono y a las subcomisiones que, con un compromiso admirable, se pusieron la venta al hombro.
Sigamos tirando todos para el mismo lado: los resultados se ven en casa.
¡Gracias por ser parte!
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¡Juntos por una misma pasión!
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