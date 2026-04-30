Se viene la 3° edición de la tradicional corre caminata hacia Curamalal
Salida: 10:00 hs desde Casey y Ruta 85
Llegada: La Tranca (con almuerzo compartido)
Artista invitado: Andrés Wesner (show a la gorra)
Inscripción e informes: Mariano Triaca. WhatsApp: 2926 52-0472
Organizan: Deportes, Turismo y Corre Caminata Toro Merlo
Una propuesta para disfrutar del deporte, la naturaleza y el encuentro con nuestros vecinos
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3° Corre Caminata Toro Merlo | Domingo 10 de mayo
Se viene la 3° edición de la tradicional corre caminata hacia Curamalal
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