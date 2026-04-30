3° Corre Caminata Toro Merlo | Domingo 10 de mayo

Se viene la 3° edición de la tradicional corre caminata hacia Curamalal

Salida: 10:00 hs desde Casey y Ruta 85

Llegada: La Tranca (con almuerzo compartido)

Artista invitado: Andrés Wesner (show a la gorra)

Inscripción e informes: Mariano Triaca. WhatsApp: 2926 52-0472

Organizan: Deportes, Turismo y Corre Caminata Toro Merlo

Una propuesta para disfrutar del deporte, la naturaleza y el encuentro con nuestros vecinos