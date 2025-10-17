Katopodis recorrió obras estratégicas de energía y conectividad en Guaminí y Daireaux

El intendente Ricardo Moccero, junto al jefe de Gabinete Mauro Moccero, acompañaron al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, en su visita por los distritos de Guaminí y Daireaux, donde se supervisaron importantes obras energéticas y viales que benefician a toda la región.

🚜Durante la visita, las autoridades recorrieron el avance de la nueva Estación Transformadora de 132 kV que se construye en Guaminí, junto a una línea aérea de 63 km que llegará hasta Coronel Suárez.

🛑Se trata de una obra estratégica de energía que permitirá fortalecer el servicio eléctrico, promover la instalación de nuevas pymes y potenciar el desarrollo productivo regional.

👍“Cuando el Estado invierte en infraestructura, garantiza que la riqueza del país se distribuya de una manera mucho más equitativa”, señaló el ministro Gabriel Katopodis.

➡️Además, junto al intendente José Nobre Ferreira y Néstor Álvarez, visitó los trabajos que Vialidad Provincial realiza sobre 23 kilómetros de la Ruta Provincial N°85, entre la Ruta Nacional 33 y el límite con Coronel Suárez, una obra clave para el sector agrícola-ganadero y la conectividad de los distritos del sudoeste bonaerense.

🗣️“Tenemos un ministro como Katopodis que recorre cada municipio, con la misma fuerza y compromiso, mostrando que existe una decisión clara del gobernador Axel Kicillof de mantener un rumbo bien distinto al que propone el Gobierno Nacional”, subrayó el intendente Ricardo Moccero”

@gabriel_katopodis @kicillofok @nestoralvarez17 @mauromoccero