En el marco del Día del Trabajador, alumnos del CEC N° 801 salieron a recorrer el centro de la ciudad con una misión especial: compartir masitas artesanales, elaboradas con sus propias manos, como símbolo de reconocimiento a quienes día a día construyen comunidad.
Entre sonrisas, encuentros y palabras sinceras, llevaron un mensaje que va más allá del regalo: valorar el esfuerzo, el compromiso y la dignidad del trabajo.
En ese recorrido también visitaron al intendente Ricardo Moccero, con quien compartieron un momento cálido y lleno de emoción, reafirmando que los gestos simples son los que más nos unen.
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Un gesto dulce para honrar el trabajo
En el marco del Día del Trabajador, alumnos del CEC N° 801 salieron a recorrer el centro de la ciudad con una misión especial: compartir masitas artesanales, elaboradas con sus propias manos, como símbolo de reconocimiento a quienes día a día construyen comunidad.
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