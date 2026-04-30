Un gesto dulce para honrar el trabajo

En el marco del Día del Trabajador, alumnos del CEC N° 801 salieron a recorrer el centro de la ciudad con una misión especial: compartir masitas artesanales, elaboradas con sus propias manos, como símbolo de reconocimiento a quienes día a día construyen comunidad.

Entre sonrisas, encuentros y palabras sinceras, llevaron un mensaje que va más allá del regalo: valorar el esfuerzo, el compromiso y la dignidad del trabajo.

En ese recorrido también visitaron al intendente Ricardo Moccero, con quien compartieron un momento cálido y lleno de emoción, reafirmando que los gestos simples son los que más nos unen.