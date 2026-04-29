Celebración de San José Obrero: misa por los trabajadores.

En el marco del Día del Trabajador, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen invita a participar de la celebración de San José Obrero, este viernes 1 de mayo a las 19 horas, en el templo parroquial.

La Eucaristía estará especialmente ofrecida por todos los trabajadores, por quienes buscan empleo y por sus familias, poniendo en manos de Dios las realidades concretas del mundo del trabajo.

San José, hombre justo y trabajador, es un modelo de vida sencilla, esfuerzo cotidiano y confianza en Dios. Su figura sigue iluminando hoy el valor del trabajo vivido con dignidad y esperanza.

Se invita a toda la comunidad a unirse en esta celebración para rezar, agradecer y renovar el compromiso por una sociedad más justa y solidaria.

¡Misa por los trabajadores!