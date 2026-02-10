VANDALISMO EN LA PLAZA “JUAN CARLOS ROTH” DE SANTA MARÍA

Se informa a la comunidad que la plaza cuenta con cámaras de seguridad 📹

y que se están revisando las grabaciones para identificar a las personas responsables de los hechos de vandalismo, que incluyeron la rotura de mobiliario y espacios públicos.

👉 Estos daños afectan a toda la comunidad.

👉 El cuidado de los espacios públicos es responsabilidad de todos.

🔎 Se continúa investigando lo ocurrido.

⚠️ Se recuerda que, conforme a la normativa vigente, los padres o tutores son responsables por los daños que ocasionen los menores a su cargo.