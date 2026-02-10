Con la incorporación de Alem de Coronel Pringles, se conformo con 22 equipos un campeonato de de dos zonas de 11, con dos clásicos interzonales en cada rueda. Quedarán 1 equipo libre por fecha en cada zona.
Zona A. Zona B
Puan FC. Tiro Federal P
Dep Argentino. Union P
Automoto. Union T
Club Sarmiento. Peñarol P
Emp Comercio. Peñarol G
Racing C. San Martín C
Independiente R. Dep Rivera
Boca Jrs. A Huanguelén
Leandro Alem CP. San Martín ST
Independiente SJ. El Progreso
Dep Sarmiento. Bco y Negro
2 zonas de 11.
2 clásicos en apertura y clausura.
Clasifican 8 equipos por zona.
Jugaran: 1ro con el 8vo
2do vs 7mo.
3ro vs 6to.
4to vs 5to.
Fútbol Femenino 18 Equipos.
Zona A. Zona B
Puan FC. Union P
Automoto. Peñarol P
Club Sarmiento. Peñarol G
Emp Comercio. San Martín C
Racing C. A Huanguelén
Boca Jrs. San Martín ST
Independiente SJ. El Progreso
Dep Sarmiento. Bco y Negro
Tiro Federal CS. San Martín Saav
Clasifican 4 por zona.
1ro vs 4to
2do vs 3ro.
El torneo comenzará el 8 de Marzo.
El libro de pases estará abierto hasta el 15 de Marzo.
Liga Regional de Fútbol se jugarán dos zonas de 11 equipos.
