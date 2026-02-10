La 17ª edición de #SuárezPeatonal volvió a convertir el centro de la ciudad en una gran fiesta popular

Una vez más, los suarenses, respondieron de manera contundente a la invitación de compartir una suárez peatonal sobre calle Mitre, con tres escenarios y casi cien puestos de emprendedores e instituciones.

Una noche de domingo con una temperatura que se asoció al festejo.