Unos 186 vecinos del distrito se jubilaron gracias a la nueva Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional

Además, los beneficiarios recibirán la obra social Pami. El Jefe Comunal remarcó que “el Plan de Pago que impulsó el ANSES pone en valor la función del Estado Nacional, que es el de acompañar a cada vecino y vecina en cada etapa de su vida y en este momento, garantizando el derecho a una jubilación”.

????El Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero junto al Jefe Regional de Anses Walter Larrea y la Jefa Local de Anses, doctora Josefina Reyes, entregaron este lunes 10 de julio en el Centro de Jubilados de Coronel Suárez, las resoluciones acreditando el beneficio de la jubilación a vecinos y vecinas del distrito a través de la nueva Ley de Plan de Pago de Deuda Provincial.

????️“Esto es un derecho que lo garantiza un Estado Municipal, Provincial y Nacional presente. No es ni casualidad, ni magia, sino una decisión política que apuntó a ésta Ley para el beneficio de todos aquellos vecinos y vecinas que no se podían jubilar, garantizando un derecho después de años de trabajo” expresó el Jefe Comunal Ricardo Moccero.

????Por su parte el Jefe Regional de Anses Walter Larrea destacó la importancia de contar con un Estado que invierta en aquellas personas que por diversas cuestiones no pudieron acceder a la jubilación, asegurando que “es un derecho para todo trabajador”.

????“La jubilación no es un regalo que les hace el Estado, sino que el acceso a la jubilación es un derecho de cada uno de ustedes por haber trabajado toda una vida, es un derecho y el Estado no puede desentenderse de las personas que llegado su momento no pueden tener su descanso legítimo, su tiempo de júbilo, por estas omisiones”

✏“Para nosotros no es lo mismo un Estado que acompaña, que está presente, que viene en auxilio de sus mayores que un Estado que favorece a aquellos que se pueden llevar la plata fuera del país” agregó.

????‍♀️Por su parte, la Jefa de Anses local, doctora Josefina Reyes, celebró la decisión de llevar adelante políticas tendientes a “garantizar” el derecho a su jubilación.

????“Nos da mucha felicidad estar entregándoles estas resoluciones que significan, ni más ni menos, que pudieron jubilarse a través del nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional; una ley que fue imprescindible sancionar para que miles de argentinos, al igual que ustedes, pudieran acceder al derecho a su jubilación”, destacó.

✍️En tal sentido remarcó “hoy podemos decir que estamos valorando su trabajo y esfuerzo, devolviéndoles la tranquilidad de contar con un haber todos los meses y una cobertura de salud para acompañarlos en esta nueva etapa que recién comienza”, afirmó la doctora Josefina Reyes, Jefa de Anses Coronel Suárez.