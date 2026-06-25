LA PATINADORA DE BOCA DE CORONEL SUÁREZ, INÉS MATITTI SE CONSAGRÓ SUB-CAMPEONA PANAMERICANA

Inés Matitti logró un destacado resultado al consagrarse subcampeona Panamericana de Clubes en la ciudad de Buenos Aires, en una competencia internacional de gran nivel que reunió a 40 patinadoras de América.

Este importante logro representa un orgullo para Boca Juniors y para toda la comunidad de Coronel Suárez, demostrando el fruto de su dedicación, esfuerzo y compromiso con el patinaje artístico.

Inés estuvo acompañada en este camino por sus técnicas Sofía Schwerdt y Candela Romeo, quienes forman parte de su preparación y crecimiento deportivo.

Luego de este gran desafío, la patinadora ya se prepara para su próximo objetivo: el Campeonato Nacional en Cipolletti, Río Negro.