TALLER DE ESCRITURA

Un espacio para explorar la escritura como vía de expresión, reflexión y construcción subjetiva.

A partir de propuestas de escritura, lecturas breves e intercambios grupales, nos acercaremos a las palabras como una forma de elaborar experiencias, construir sentidos y encontrarnos con algo propio.

No hace falta experiencia previa.

📍 Biblioteca Popular Sarmiento

📅 Miércoles 16 hs

✍️ Cupos reducidos –

💰 Actividad arancelada – Inscripción previa con reserva de vacante.

📲 Consultas e inscripción al 2926 541030