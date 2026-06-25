Un espacio para explorar la escritura como vía de expresión, reflexión y construcción subjetiva.
A partir de propuestas de escritura, lecturas breves e intercambios grupales, nos acercaremos a las palabras como una forma de elaborar experiencias, construir sentidos y encontrarnos con algo propio.
No hace falta experiencia previa.
📍 Biblioteca Popular Sarmiento
📅 Miércoles 16 hs
✍️ Cupos reducidos –
💰 Actividad arancelada – Inscripción previa con reserva de vacante.
📲 Consultas e inscripción al 2926 541030
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TALLER DE ESCRITURA
Un espacio para explorar la escritura como vía de expresión, reflexión y construcción subjetiva.
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