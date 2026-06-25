REPARAN E IMPERMEABILIZAN EL TECHO DEL HOSPITAL MUNICIPAL

El Intendente Municipal Ricardo Moccero firmó el inicio de obra para continuar con la reparación e impermeabilización del techo del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”, como forma de seguir fortaleciendo uno de los espacios más importantes para la comunidad.

Esta nueva etapa contempla trabajos en la cubierta del sector de enfermería, laboratorio y la finalización del área de internación, abarcando aproximadamente 470 m². Se trata de la continuidad de un plan de obras que ya permitió concretar la impermeabilización de sectores clave como el ala oeste de internación, terapia intensiva y quirófano.