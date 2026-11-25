La Noche de los Museos crece y llega a todo el distrito. Una experiencia para descubrir nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad
El próximo sábado 28 de noviembre, Coronel Suárez vivirá la 3ª edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que este año amplía sus recorridos e incorpora a Huanguelén, Pueblo San José y Pueblo Santa María. Con el acompañamiento de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la iniciativa invita a descubrir espacios históricos, culturales, religiosos, sociales y deportivos que forman parte de la identidad de nuestra comunidad.
Impulsada por la Gestión de Gobierno Municipal, con la organización del jefe de Gabinete, Mauro Moccero, y la Dirección de Gestión Cultural, la Noche de los Museos sigue creciendo gracias al compromiso de las instituciones que comparten sus historias, anécdotas y tradiciones.
Una invitación a redescubrir lugares que transitamos todos los días y conocer las historias que construyeron nuestra identidad.
Con el acompañamiento de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que una vez más apuesta a fortalecer la cultura y poner en valor el patrimonio histórico de nuestro distrito.
Cronograma por localidad
Coronel Suárez
Actividades con horario fijo
19:00 hs. | Ferrocarril y avenida Casey: primer recorrido guiado por la historia del ferrocarril y el Molino Quemado.
¿Sabías que el actual Bowling fue una antigua fábrica de carruajes? . Encuentro en el playón ferroviario. Duración aproximada: 30 minutos.
19:30 hs. | Centro Blanco y Negro: visita guiada por la sede y la historia del club. Mitre 1464.
20:00 hs. | Cine Italia: recorrido histórico, charla sobre el cine y presentación artística. Mitre 1263.
20:15 hs. | Ferrocarril y avenida Casey: segundo recorrido histórico guiado.
20:30 y 22:00 hs. | Palacio Municipal: dos conciertos Candlelight en el hall del Palacio. Av. Alsina 150.
21:00 hs. | Biblioteca Popular Sarmiento: charla sobre masonería a cargo del Dr. Rodrigo Vecchi y visita al sótano abovedado. Sarmiento 349.
23:00 hs. | Parroquia Nuestra Señora del Carmen: recorrido especial por los 125 años del templo, bajo la propuesta «La historia del párroco que se quedó para siempre». Av. Alsina y Belgrano.
Recorridos permanentes y propuestas desde el horario indicado
Desde las 19:00 hs. | Asociación Israelita: recorrido junto al rabino Mariano del Prado y la comunidad. Mitre y Garibaldi, ingreso por Mitre.
Desde las 19:30 hs. | Bomberos Voluntarios: recorrido por los 67 años de historia de la institución. Belgrano 1057.
Desde las 19:30 hs. | Taller de calle Brown: actividades de percusión, pintura y cerámica en vivo, exposiciones y recorridos guiados. Brown 1449. Las distintas propuestas se desarrollarán entre las 19:30 y las 23:00 hs.
Desde las 20:00 hs. | Asociación Alemana de Socorros Mutuos “Unión”: visita a la sede, charla por sus próximos 130 años y degustación gastronómica. Sarmiento 151.
Desde las 20:00 hs. | Banco Provincia: recorrido por la historia del dinero en el Río de la Plata. Av. Alsina y Belgrano.
Desde las 20:00 hs. | Museo de la Ciudad: recorridos cada media hora por la muestra «Suárez Música Tradición». Sarmiento 463.
Desde las 22:00 hs. | La Casa Hotel Boutique: visita para descubrir la historia del edificio y sus instalaciones. Av. Alsina 313.
Pueblo San José
19:00 hs. | Parroquia San José Obrero
Una charla y recorrido por la historia de la parroquia y su comunidad, recuperando recuerdos y tradiciones que acompañaron el desarrollo de Pueblo San José.
Av. Fundador Eduardo Casey y calle San José.
Pueblo Santa María
Centro Cultural “Héctor Maier Schwerdt”
Con la organización de la Asociación de Turismo Comunitario Santa María, se desarrollarán tres propuestas que invitan a conocer las raíces de los alemanes del Volga.
19:00 hs.: conversatorio en alemán antiguo.
19:30 hs.: taller gastronómico de elaboración de strudel. Actividad arancelada: $20.000, materiales incluidos. Inscripciones al 2926-403296.
20:30 hs.: recorrido guiado por el museo, libre y gratuito.
Av. 11 de Mayo 1263.
Huanguelén
20:00 hs. | Centro Cultural Municipal “Emilia Catalina Cura”
Una exposición dedicada a la historia de Huanguelén y sus primeros pobladores, con exhibición de planos originales y proyección de fotografías históricas.
Una oportunidad para conocer los orígenes de la localidad y reencontrarse con las imágenes y los relatos que forman parte de su memoria colectiva.
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