Una noche, cuatro localidades y muchas historias por descubrir

La Noche de los Museos crece y llega a todo el distrito. Una experiencia para descubrir nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad La Noche de los Museos crece y llega a todo el distrito. Una experiencia para descubrir nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad

El próximo sábado 28 de noviembre, Coronel Suárez vivirá la 3ª edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que este año amplía sus recorridos e incorpora a Huanguelén, Pueblo San José y Pueblo Santa María. Con el acompañamiento de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la iniciativa invita a descubrir espacios históricos, culturales, religiosos, sociales y deportivos que forman parte de la identidad de nuestra comunidad.

Impulsada por la Gestión de Gobierno Municipal, con la organización del jefe de Gabinete, Mauro Moccero, y la Dirección de Gestión Cultural, la Noche de los Museos sigue creciendo gracias al compromiso de las instituciones que comparten sus historias, anécdotas y tradiciones.

Una invitación a redescubrir lugares que transitamos todos los días y conocer las historias que construyeron nuestra identidad.

Con el acompañamiento de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que una vez más apuesta a fortalecer la cultura y poner en valor el patrimonio histórico de nuestro distrito.

Cronograma por localidad Coronel Suárez Actividades con horario fijo

19:00 hs. | Ferrocarril y avenida Casey: primer recorrido guiado por la historia del ferrocarril y el Molino Quemado. ¿Sabías que el actual Bowling fue una antigua fábrica de carruajes? . Encuentro en el playón ferroviario. Duración aproximada: 30 minutos.

19:30 hs. | Centro Blanco y Negro: visita guiada por la sede y la historia del club. Mitre 1464.

20:00 hs. | Cine Italia: recorrido histórico, charla sobre el cine y presentación artística. Mitre 1263.

20:15 hs. | Ferrocarril y avenida Casey: segundo recorrido histórico guiado.

20:30 y 22:00 hs. | Palacio Municipal: dos conciertos Candlelight en el hall del Palacio. Av. Alsina 150.

21:00 hs. | Biblioteca Popular Sarmiento: charla sobre masonería a cargo del Dr. Rodrigo Vecchi y visita al sótano abovedado. Sarmiento 349.

23:00 hs. | Parroquia Nuestra Señora del Carmen: recorrido especial por los 125 años del templo, bajo la propuesta «La historia del párroco que se quedó para siempre». Av. Alsina y Belgrano.

Recorridos permanentes y propuestas desde el horario indicado

Desde las 19:00 hs. | Asociación Israelita: recorrido junto al rabino Mariano del Prado y la comunidad. Mitre y Garibaldi, ingreso por Mitre.

Desde las 19:30 hs. | Bomberos Voluntarios: recorrido por los 67 años de historia de la institución. Belgrano 1057.

Desde las 19:30 hs. | Taller de calle Brown: actividades de percusión, pintura y cerámica en vivo, exposiciones y recorridos guiados. Brown 1449. Las distintas propuestas se desarrollarán entre las 19:30 y las 23:00 hs.

Desde las 20:00 hs. | Asociación Alemana de Socorros Mutuos “Unión”: visita a la sede, charla por sus próximos 130 años y degustación gastronómica. Sarmiento 151.

Desde las 20:00 hs. | Banco Provincia: recorrido por la historia del dinero en el Río de la Plata. Av. Alsina y Belgrano.

Desde las 20:00 hs. | Museo de la Ciudad: recorridos cada media hora por la muestra «Suárez Música Tradición». Sarmiento 463.

Desde las 22:00 hs. | La Casa Hotel Boutique: visita para descubrir la historia del edificio y sus instalaciones. Av. Alsina 313.

Pueblo San José 19:00 hs. | Parroquia San José Obrero Una charla y recorrido por la historia de la parroquia y su comunidad, recuperando recuerdos y tradiciones que acompañaron el desarrollo de Pueblo San José. Av. Fundador Eduardo Casey y calle San José.

Pueblo Santa María Centro Cultural “Héctor Maier Schwerdt” Con la organización de la Asociación de Turismo Comunitario Santa María, se desarrollarán tres propuestas que invitan a conocer las raíces de los alemanes del Volga.

19:00 hs.: conversatorio en alemán antiguo. 19:30 hs.: taller gastronómico de elaboración de strudel. Actividad arancelada: $20.000, materiales incluidos. Inscripciones al 2926-403296. 20:30 hs.: recorrido guiado por el museo, libre y gratuito. Av. 11 de Mayo 1263.

Huanguelén 20:00 hs. | Centro Cultural Municipal “Emilia Catalina Cura” Una exposición dedicada a la historia de Huanguelén y sus primeros pobladores, con exhibición de planos originales y proyección de fotografías históricas.